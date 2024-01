RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O goleiro Santos encaminhou a saída do Flamengo para o Fortaleza. O jogador aceitou a proposta e deve deixar o rubro-negro em breve.

A negociação estava nas mãos do goleiro. Os clubes já haviam chegado a um acordo sobre o valor a ser pago e o Leão ofereceu um salário parecido com o do Flamengo.

O Fla considerou a oferta justa. O goleiro estava insatisfeito com a reserva e já considerava deixar o clube dependendo da janela para ter mais minutos.

O Fortaleza ofereceu um contrato de três anos. O vínculo com o Flamengo era até dezembro de 2025. O negócio pode chegar a cerca de 1,4 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões) em caso de cumprimento de metas do contrato.

Santos é o atual terceiro goleiro do Fla. O clube aposta em Rossi como o principal nome do setor nesta temporada e segue com esperanças sobre o jovem Matheus Cunha.

O goleiro tinha apenas essa proposta nas mãos. Grêmio e Botafogo chegaram a demonstrar o interesse durante a janela.

Santos se reapresentou com o elenco na segunda-feira enquanto negociava.