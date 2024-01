RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - De la Cruz chegou ao Rio com carinho de torcedores, mas antes de entrar no "furacão" Flamengo, o jogador aproveitou o descanso no Uruguai. O meia conversou com os futuros companheiros e era plano "para nesta terça-feira (9)" aprovado por Tite.

De La Cruz foi ao Uruguai logo após o último jogo. Ele se despediu do River Plate no dia 22 de dezembro e logo voou para o país onde nasceu para passar as festas de fim de ano. Ele priorizou o momento em terras uruguaias e ao lado da esposa e dos filhos.

O jogador queria aproveitar o período com a família antes de se mudar a um novo local e com a língua diferente. O Brasil será o terceiro país que ele vai morar. O jogador viu a necessidade de carregar as baterias para encarar o desafio.

O uruguaio foi convidado para o casamento de Arrascaeta, mas não apareceu. Os dois são amigos da seleção e se falaram durante as tratativas. O camisa 14 do Flamengo, inclusive, comenta nas publicações e celebrou a chegada do compatriota.

Arrascaeta e Varela conversaram com o meia antes da chegada ao Flamengo. A dupla foi o passo final para a tomada de decisão no acerto com o Flamengo.

PLANO A

Tite quis De La Cruz "para nesta terça-feira (9)". O Flamengo apresentou o nome do jogador e nem precisou debater muito para ter a aprovação do treinador. A qualidade do meia, a carência no setor e o fato de Arrascaeta ter tido vários problemas físicos pesaram no diagnóstico.

O uruguaio era um sonho antigo da diretoria, que já tinha tentado no meio de 2023. Com o pagamento da multa e a aprovação do jogador, não houve muita negociação com o River Plate.

O atleta tinha outras propostas, mas se empolgou com o Fla. "Decidimos desembarcar aqui, fazer parte de um projeto de uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito felizes. Falei com eles [Arrascaeta e Varela] e foi o pontapé final para tomar a decisão", disse o jogador.

"Eles são companheiros de seleção, conversam, se falam, e acho que a principal escolha dele foi pela grandeza do Flamengo, pelo projeto esportivo, pela possibilidade de ganhar títulos. Ele sabe a qualidade do grupo que o Flamengo tem, e o trabalho que estamos fazendo. Eles sempre se falam, são amigos, as referências entre eles são as melhores possíveis", afirma Bruno Spindel, diretor do Flamengo.