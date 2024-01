SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O orçamento do Palmeiras para 2024 previu R$ 295,1 milhões em vendas de atletas e o clube já superou essa meta com apenas dez dias no ano.

Com sete negociações no ano, o clube irá receber cerca de R$ 300 milhões.

*

Endrick (Real Madrid)

O Real Madrid pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões na cotação atual) fixos por Endrick ?e pode desembolsar mais 25 milhões de euros (R$ 133 milhões) em bônus por metas pré-estabelecidas.

O valor fixo que o Real pagará por Endrick só entrará no balanço financeiro do Palmeiras em julho, quando ele se apresenta ao clube espanhol.

Artur (Zenit)

O Palmeiras fechou a venda de Artur ao Zenit por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual) no início desta semana.

O rime alviverde tem direito a 90% do valor da transferência. O Red Bull Bragantino, ex-clube do atacante, fica com os outros 10%.

Kevin (Shakhtar Donetsk)

O Palmeiras está por detalhes de anunciar a venda de Kevin ao Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano apresentou proposta de 12 milhões de euros (R$ 64 milhões), além de 3 milhões de euros em bônus e metas (R$ 16 milhões).

O Alviverde tem 50% dos direitos econômicos do atacante. Os outros 50% são do Desportivo Brasil, onde Kevin começou a carreira na base ?o Palmeiras tenta comprar mais 20% do Desportivo para ter uma fatia maior na transferência.

Miguel Merentiel (Boca Juniors)

O atacante uruguaio estava emprestado ao Boca Juniors e o clube argentino decidiu comprá-lo de forma definitiva por 3 milhões de dólares (quase R$ 15 milhões).

O Palmeiras manterá 30% dos direitos econômicos de Merentiel.

Matheus Fernandes (RB Bragantino)

O Red Bull Bragantino exerceu a opção de compra estipulada em contrato para manter o meio-campista de 25 anos, que estava apenas emprestado pelo clube alviverde.

O clube pagou ao Palmeiras 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,6 milhões na cotação atual) para manter o volante em definitivo.

Ivan Angulo (Orlando City)

Ivan Angulo é mais um jogador que estava emprestado, mas não retorna ao Palmeiras. O atacante colombiano irá permanecer no Orlando City, dos Estados Unidos.

O clube norte-americano pagará ao Alviverde cerca de R$ 7,5 milhões. O Palmeiras permanece com 20% de uma transferência futura.

Breno (Shabab Al Ahli)

O meio-campista de 20 anos jogou a última temporada no América-MG, e o Coelho encaminhou a venda do jogador ao Shabab Al Ahli, de Dubai, por 3 milhões de dólares (R$ 16,6 milhões).

Breno é formado nas categorias de base do Alviverde e, apesar de ter sido liberado, o clube manteve 40% dos direitos econômicos e receberá cerca de R$ 5,8 milhões.