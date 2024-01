SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians abriu uma exceção para encaminhar a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, do Valladolid (Espanha).

O Corinthians prioriza atletas de até 28 anos, mas deve contratar Gustavo Henrique, de 30. O acordo está avançado.

O time alvinegro entende que Gustavo é uma oportunidade boa de mercado. Ele virá apenas sob o custo dos salários após a rescisão com o Valladolid (Espanha), que irá manter parte dos direitos econômicos.

Gustavo Henrique foi aprovado pelo técnico Mano Menezes e pelo o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol). O analista de mercado Thiago Gasparino trabalhou com o defensor no Valladolid.

Pessoas com trânsito dentro do departamento de futebol alvinegro afirmam que o limite de idade vale preferencialmente "do meio-campo para frente". A ideia do presidente Augusto Melo é rejuvenescer o time titular e torná-lo mais forte fisicamente.

A exceção a Gustavo Henrique foi aberta pelo preço, mas também por seu status. Ele virá para compor elenco, inicialmente atrás na disputa com os prováveis titulares Lucas Veríssimo e Félix Torres. Caetano e Raul Gustavo são as alternativas.

O Corinthians já confirmou Hugo, Diego Palacios, Raniele e Rodrigo Garro, e está perto de anunciar Félix Torres e Gustavo Henrique. O Timão quer ter ao menos 10 reforços para a temporada.