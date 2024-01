SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior deve reencontrar Neymar na seleção brasileira após a grande polêmica entre ambos em 2010. Apesar dos insultos, a dupla deve escrever um novo capítulo sem manchas do passado na relação.

COMO ESTÁ A RELAÇÃO DELES?

Dorival e Neymar se dão bem, apesar do desentendimento em 2010.

A reportagem apurou que Dorival Júnior pretende contar com Neymar durante o ciclo para a Copa. O atacante do Al Hilal se recupera de cirurgia no joelho.

Dorival quer conversar em breve com Neymar sobre o tratamento e o futuro. Essa relação aberta já ocorria com Fernando Diniz.

Neymar também não tem qualquer problema com o treinador. O atacante respeita o profissional e está disposto a ajudá-lo como tentou fazer com Diniz.

Dorival e Neymar não têm contato frequente, mas se respeitam e mantém boa relação. O técnico já pensa na primeira entrevista na CBF e deve fazer esse afago público no astro.

O QUE ACONTECEU EM 2010?

Neymar quebrou a hierarquia no Santos em setembro de 2010, numa partida contra o Atlético-GO na Vila Belmiro.

Neymar perdeu o equilíbrio quando Dorival pediu para Marcel bater o pênalti. O atacante discutiu com o técnico e companheiros em campo, e a briga que continuou no vestiário.

Dorival pediu punição maior a Neymar, o Santos não aceitou e a polêmica culminou na saída do treinador que havia conquistado Campeonato Paulista e Copa do Brasil naquele ano.

Em entrevista ao UOL em 2020, Dorival Júnior disse que o único arrependimento foi ter lidado com a situação de cabeça quente. O primeiro contato foi acalorado, mas no dia seguinte as coisas se acalmaram.

"No momento em que finaliza uma partida, você fala com o atleta ainda com o sangue quente. Eu abordei o Neymar dessa forma. Então, isso, pra mim, foi um erro. O erro acontecido em campo foi dele, Neymar, e ele sabe disso. O erro dentro do vestiário foi meu ?no caso, não poderia ter abordado. Deveria ter deixado passar. No dia seguinte ele pediu desculpas e eu falei que aceitava, mas que não deixaria de punir. Mas a diretoria não me deixou puni-lo", afirmou o técnico.