SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral equatoriano Diego Palacios foi apresentado como novo jogador do Corinthians em entrevista coletiva nesta quarta-feira (10).

O QUE ELE DISSE?

Escolha pelo Corinthians: "Aceitei vir ao Corinthians porque me mostraram uma equipe e família vencedora, passamos uma fase difícil no ano passado, mas que Deus permita que esse ano vamos ganhar muitos campeonatos. Me trataram como parte da família desde que cheguei e estamos trabalhando para ser campeões, como Corinthians e que permita que possamos ser campeões este ano"

"Quando me chamaram, disseram que queriam ser campeões, montar uma equipe competitiva. É uma oportunidade que Deus me deu e não quero deixar passar, quero provar que tenho capacidade e que sou uma boa pessoa", disse o jogador.

Estrutura do Corinthians: "Gostei muito, creio que tem tudo necessário para um alto nível. Boa comida, sala, onde dormir. É o meu primeiro time que tem tudo isso. Estou muito feliz por tudo que temos, o que alcancei esperamos que o futuro possa ser melhor"

O QUE MAIS ELE DISSE?

Como joga Palacios?

"Gosto de atacar, é o que mais gosto. E depois, ajudar a equipe a recuperar a bola, sem a bola não se joga futebol. Então recuperar a bola, ajudar a equipe e depois atacar."

Pressão?

"Me falaram muito sobre a torcida, fiquei até com medo. É muita pressão e creio que a torcida merece um campeonato, porque trabalhamos todos os dias. É minha primeira vez em um time tão grande como Corinthians, a melhor torcida do Brasil. Vamos trabalhar em campo para que as coisas saiam bem"

Félix Torres

"Estou muito contente que Félix está vindo. É o melhor zagueiro do Equador e estou ansioso para que chegue. Que venha para ser campeão e que venha a somar, que é o mais importante. Falei com ele, que venha logo que estamos precisando. Aqui no Corinthians tudo é muito perfeito, muito bonito. Vamos passar bons e maus momentos, mas sempre juntos como uma família".

Fã de Marcelo

"Os jogadores brasileiros são os melhores do mundo. Sempre falei que meu jogador favorito é o Marcelo, mas não posso deixar de citar Roberto Carlos. De mim podem esperar um jogador que se dedica dentro do campo, que ajuda a equipe e vou me dedicar para que tudo saia bem".

Recepção e expectativa

"Sinto que a equipe está muito concentrada, uma energia, união, uma família muito forte. Estamos nos conhecendo, trabalhando forte. Fausto, Mati (Rojas), Romero estão me ajudando muito, falo muito com eles, me fazem sentir muito bem e me unir ao grupo. Sinto que isso me dá muita confiança, energia e me ajuda a sentir em casa. E sobre titular, o técnico decide. Vim ao Corinthians para jogar, lutar pelo meu espaço e apoiar a equipe e, jogando ou não, apoiar os companheiros, isso é uma família"