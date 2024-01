SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tenta avançar nas negociações por Caio Alexandre, Luiz Henrique e Rafael Borré.

O Corinthians se reuniu nesta terça-feira (9) com o Fortaleza para tratar sobre Caio Alexandre. A negociação ainda é considerada difícil.

O time alvinegro tenta acerto com o Fortaleza enquanto busca convencer o jogador. O Bahia também está forte na disputa.

Outras duas negociações em andamento ocorrem por Luiz Henrique, do Betis, e Rafael Borré, do Eintracht Frankfurt.

O Corinthians trabalha com duas situações por Luiz Henrique: empréstimo com obrigação de compra ou compra com pagamento parcelado. O Betis pede alto.

O clube paulista também tenta acordo com o Werder Bremen, dono dos direitos econômicos do colombiano Borré. O Frankfurt não deve dificultar.

O Corinthians já contratou os zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres, os laterais-esquerdos Diego Palacios e Hugo e os meio-campistas Raniele e Rodrigo Garro. O Timão quer ao menos mais quatro reforços.