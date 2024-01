SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos voltou atrás e anunciou a permanência do zagueiro João Basso.

De acordo com o coordenador Alexandre Gallo, o Peixe não havia oferecido a opção de redução salarial ao defensor. A ideia era negociar o empréstimo do jogador por uma temporada.

A situação, porém, mudou. Basso aceitou a redução salarial e fará parte do elenco de 2024. O departamento de futebol levou em consideração a questão técnica e salarial.

Como o UOL antecipou, Joaquim deve ser negociado. O zagueiro está na mira do futebol nacional e internacional e o Peixe entende que precisa fazer caixa.

Com a queda para a série B, o Santos não conseguirá segurar Joaquim por muito tempo. A expectativa era de negociá-lo apenas no meio do ano, mas a diretoria está avaliando as ofertas.

O zagueiro Jair precisará passar por um trabalho de fortalecimento muscular. Por conta desse tratamento, o atleta 18 anos ficará ausente dos treinos iniciais.

Basso foi um dos titulares do Santos na temporada passada e chamou atenção por sua qualidade e liderança. Grêmio e Arouca buscaram o Peixe pelo empréstimo do defensor.