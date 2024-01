RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Zico foi ao Ninho do Urubu nesta quarta-feira (10) para uma visita especial. O ídolo do Flamengo recebeu o reforço Nicolás De La Cruz e tirou fotos com Gabigol e Tite.

O QUE ACONTECEU

As imagens foram divulgadas pelo Fla nas redes sociais oficiais.

Zico arriscou o espanhol com De La Cruz. Ele perguntou como o uruguaio estava, deu as boas vindas e desejou boa sorte. "Vamos juntos, voltar a ganhar as taças", disse ao final.

O Flamengo treina em período integral nesta quarta-feira (10). O clube vai repetir essa estratégia durante alguns dias da pré-temporada.