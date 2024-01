SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid está na final da Supercopa da Espanha. A equipe de Carlo Ancelotti venceu, na prorrogação, o rival Atlético de Madri após empate em 3 a 3 no tempo normal. O duelo, que acabou em 5 a 3, foi disputado no Al-Awwal Stadium, em Riade, na Arábia Saudita.

Rüdiger (20' do 1ºT), Mendy (30' do 1ºT) e Carvajal (39' do 2ºT) fizeram os gols da equipe vencedora nos 90 minutos - Savic, contra, e Brahim Díaz definiram o marcador no tempo extra. Já Hermoso (6' do 1ºT), Griezmann (37' do 1ºT) e Rüdiger (contra, aos 32' do 2ºT) balançaram as redes pelo Atlético.

O Real aguarda Barcelona ou Osasuna na decisão da Supercopa. A outra semifinal do torneio acontece amanhã, às 16h (de Brasília), no mesmo estádio.

O JOGO

O time de Ancelotti tomou gol cedo, mas Rüdiger e Mendy viraram o jogo já na casa dos 30 minutos. O 1° tempo ainda teve Griezmann deixando tudo igual.

Na etapa final do tempo regulamentar, um gol para cada lado: Rüdiger balançou as redes de novo - mas, desta vez, contra -, e Carvajal decretou o 3 a 3.

A prorrogação acabou com vitória do Real, que marcou com Savic (contra) e Brahim Díaz a poucos minutos dos pênaltis.