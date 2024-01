SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians aceita investir alto pelo "desequilibrante" Luiz Henrique.

O Corinthians topa um grande investimento em Luiz Henrique, atacante do Betis. Ele é o principal nome na busca por um ponta no mercado.

O Betis quer 18 milhões de euros (R$ 96 mi), enquanto o time alvinegro paulista topa conversar por 12 milhões de euros (R$ 64 mi).

O clube espanhol quer R$ 96 milhões por 100%, enquanto o Corinthians quer comprar parte dos direitos e entende que R$ 64 milhões já é uma grande proposta.

Há duas possibilidades: um empréstimo com obrigação de compra em dezembro ou a compra neste momento, com valores parcelados. O Betis resiste e não reduz a pedida.

Flamengo e Fluminense demonstraram interesse no jogador de 23 anos, mas ficaram para trás. O Corinthians segue no páreo.

O Corinthians considera Luiz Henrique "desequilibrante", segundo apurou o UOL.

POR QUE ELE VALE TANTO?

O Corinthians entende que Luiz Henrique é o tipo de jogador capaz de decidir sozinho em lances de individualidade.

O clube sofreu com falta de opções de drible e velocidade em 2023 e quer mudar o perfil do ataque para essa temporada.

Dentre as opções mapeadas, o atacante do Betis é a prioridade. O entendimento no Corinthians é que trata-se de um jogador de seleção.

O estafe de Luiz Henrique aponta que o Corinthians é um grande projeto, mas nega que o Betis queira se desfazer. O atleta perdeu a titularidade e só atuou em um dos últimos quatro jogos.