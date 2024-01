SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves vestiu a camisa do São Paulo em 18 ocasiões enquanto processava o clube por atrasos salariais na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD), em ação que poderia resultar na perda de pontos.

O UOL teve acesso a documentos que detalham os bastidores da passagem do lateral, nesta quinta-feira (11) preso em Barcelona, pelo Morumbi. No total, o custo para o São Paulo pelos dois anos que contou com Daniel foi de R$ 41 milhões.

O QUE ACONTECEU

Daniel acionou a CBF para obrigar o São Paulo a pagar valores atrasados em 16 março de 2021 ?a CNRD é um órgão específico para isso vinculado à confederação, uma espécie de tribunal na CBF. O requerimento foi o de número 2021/O/819, e esse tipo de processo tem como uma das punições previstas a perda de pontos dos clubes infratores em competições que estejam disputando.

O caso não se tornou público na época, e Daniel continuou defendendo o São Paulo por mais 18 partidas. A rescisão ocorreu em setembro de 2021, e o último confronto no qual o lateral esteve em campo foi no dia 25 de agosto, contra o Fortaleza.

Até o momento da rescisão, Daniel Alves tinha recebido do São Paulo o total de R$ 15,1 milhões. Os pagamentos, que compreendem o período entre novembro de 2019 e setembro de 2021, eram feitos de forma errática e inconstante: em alguns meses, como julho de 2020, ultrapassavam a barreira do R$ 1,6 milhão; em outros, como junho de 2020, não chegavam a R$ 70 mil.

O acordo de rescisão estabeleceu o pagamento de mais R$ 25,8 milhões, divididos em 30 parcelas, que começaram a ser pagas em janeiro de 2022 e estão sendo honradas pelo São Paulo até nesta quinta-feira (11). O documento diz que, caso o acordo não seja cumprido, Daniel pode reabrir o processo contra o clube na CBF.

No total, o custo somado da passagem de Daniel Alves pelo São Paulo é de R$ 40,9 milhões, entre o que ele recebeu enquanto esteve no clube e o que ficou estipulado no contrato de rescisão, para um período que foi de novembro de 2019 a setembro de 2021.

No ano passado, o valor das parcelas mensais pagas pelo São Paulo foi de R$ 380.760,42. Há, desde agosto de 2023, um bloqueio de 30% desse valor em uma ação de pensão alimentícia movida pela ex-mulher de Daniel Alves e mãe de seus dois filhos, Dinorah Santana.

À reportagem, o São Paulo disse que considera a dívida uma questão da gestão anterior e que não comenta processos judiciais.

Daniel Alves está preso em Barcelona desde janeiro de 2023, acusado de agressão sexual a uma mulher de 23 anos em uma boate. O julgamento deve acontecer em fevereiro deste ano.