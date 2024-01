RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Renato Augusto foi apresentado nesta quinta-feira (11) como reforço do Fluminense. Ao lado da família, o jogador celebrou a volta ao Rio de Janeiro, cidade natal, e ao clube onde deu os primeiros passos, agora em um momento diferente na carreira.

O QUE ELE DISSE?

Chegada

"Sempre acreditei que, para colocar o nome na história, tem de conquistar títulos. É oportunidade de chegar ao Fluminense e colocar o nome na história, tenho de colocar títulos.... Já vem ganhando, jogadores acostumados a ganhar. Chego não tendo a responsabilidade de tudo, podendo dividir. É um momento diferente, tentar me adaptar o mais rapidamente possível, e crescer. Tenho muito a oferecer, principalmente ao clube, ao torcedor, ajudar os mais jovens. Em um resumo geral, ajudar e poder conquistar títulos"

Volta ao Rio de Janeiro

"São 15 anos desde que saí do Rio de Janeiro. Sou filho único, minha esposa também. Foi um conjunto de fatores, mas estar de volta ao Rio está sendo bem legal".

Futsal no Fluminense

"Foram dois anos. Na época, se não me engano, o Fluminense não ganhava há um tempo o título no futsal no mirim. Fomos bi, em 99/2000. Para ficar marcado, precisa conquistar títulos".

"O futsal me deu muita coisa, como forma de pensar o jogo, dribles e passes curtos. Tive um treinador no Fluminense que foi importante também, o Lucas. No crescimento como atleta e ser humano, sempre trouxe o futsal para a minha carreira de campo. Agora, traz ainda mais isso. Vai ser continuação que tive há muito tempo atrás".

Chegada após Corinthians

"É uma coisa natural do futebol. Ciclos se fecham e outros abrem. Tive ciclos longos na minha carreira e, agora, estou iniciando um novo. Você começa do zero. Vou chegar agora e partir para a minha história".

No Corinthians também chegou após título da Libertadores

"Espero que siga esse caminho, continue essa trajetória, que a gente conquiste a Recopa... Claro que cada momento é diferente, mas chegar em um time que acabou de ser campeão, astral elevado, ajuda, mas tem a responsabilidade grande de chegar em um clube e em um time que é o atual campeonato".

Como está fisicamente?

"Meus testes físicos estão melhorando com o passar dos anos. nesta quinta-feira (11), conheço mais meu corpo também. Isso tem me ajudado nos últimos anos".