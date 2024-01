SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a contratação do técnico Thiago Carpini, 39. O jovem comandante, que teve trabalhos elogiados no Água Santa e no Juventude na última temporada, vai assinar contrato de um ano com a agremiação do Morumbi, com gatilhos que ativam a renovação em caso de conquista de títulos.

Paulista de Valinhos, ele substitui Dorival Júnior, apresentado nesta quinta-feira (11) como treinador da seleção brasileira. Vice-campeão paulista no primeiro semestre de 2023 e vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro no segundo, deixou boa impressão na entrevista que fez com membros da diretoria tricolor.

Com a definição da saída de Dorival no fim de semana, a direção estabeleceu possíveis nomes, uma lista que incluía o argentino Luis Zubeldía e o português Pedro Martins. Os estrangeiros não chegaram a ser entrevistados, e foi rápido o acerto com Carpini, que definiu amigavelmente sua saída do Juventude.

Thiago havia chegado ao clube gaúcho em maio. Após seis rodadas, o time ocupava a penúltima colocação da segunda divisão nacional e vivia situação difícil. Acabou a competição em segundo lugar, classificado à elite.

Antes, no primeiro semestre, Carpini conseguiu resultados surpreendentes com o Água Santa. Na primeira fase do Campeonato Paulista, levou o time a uma pontuação igual à do São Paulo no Grupo B. Então, eliminou o próprio time do Morumbi nas quartas de final, nos pênaltis, e derrubou também nos pênaltis o Red Bull Bragantino.

Houve ainda mais uma zebra, a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras no jogo de ida da decisão, em Barueri. Na partida de volta, porém, com muita reclamação pela não expulsão do atacante Dudu no primeiro tempo, a equipe de Diadema levou 4 a 0 no Allianz Parque e ficou com o vice-campeonato.

Ex-jogador, Carpini construiu a maior parte de sua carreira de zagueiro e volante em times do interior de São Paulo e teve passagens também por Atlético Mineiro e Bahia. Como treinador, dirigiu Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária antes de chegar ao Água Santa.

Entrevistado pelos dirigentes do São Paulo -em processo com papel importante de Muricy Ramalho, técnico histórico tricolor e atual coordenador técnico do clube-, demonstrou bom conhecimento do elenco. Suas ideias convenceram os cartolas a fechar o acordo.

Thiago Carpini se descreve como um "treinador ofensivo, que busca o gol o tempo todo", mas também fala bastante em "equilíbrio". No Juventude, atuava preferencialmente no sistema 4-3-3.