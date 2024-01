SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Flamengo-SP por 1 a 0 nesta quinta-feira (11), no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, em partida pela 3ª rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo.

O gol da vitória foi marcado por Paulinho. O lateral balançou as redes aos 27 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Vasco passou de fase. O Cruzmaltino entrou em campo precisando da vitória para se garantir na próxima rodada. Já o Flamengo-SP, que precisava apenas de um empate, foi eliminado em seu estádio. O Macapá ficou com a 2ª posição da chave.

O Vasco enfrentará o Vitória na próxima rodada. O jogo acontecerá no próximo sábado (13), em Guarulhos, em horário a ser divulgado pela Federação Paulista de Futebol.

COMO FOI O JOGO

Em um primeiro tempo acalorado, ambas as equipes entraram em campo demonstrando nervosismo e protagonizando divididas fortes. O Flamengo-SP teve duas tentativas de Rikelmi e Kaique, enquanto o Vasco assustou com Lucas Eduardo, Estrella e Léo Jacó, que erraram o alvo, e com Paixão, que parou em Felipe.

Na etapa final, nenhum time começou gerando perigo no campo de ataque. O Rubro-Negro foi levemente superior.

Aos 27 minutos, o Vasco marcou em raro contra-ataque. Leandrinho arrancou em velocidade pela direita desde o campo de defesa, chegou à ponta, levantou a cabeça e cruzou na medida. Livre na pequena área, Paulinho chutou para o fundo do gol e decidiu a partida.

Após o gol, a equipe de Guarulhos não conseguiu pressionar em busca do empate. O time carioca se fechou e garantiu a dramática classificação.