SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter o melhor ano da carreira em 2023, a tenista brasileira Bia Haddad Maia, 27, manteve a toada positiva e abriu 2024 com mais um título.

Disputando pela primeira vez um torneio ao lado da norte-americana Taylor Townsend, foi campeã do WTA 500 de Adelaide, torneio disputado na Austrália que serve como preparatório para o primeiro Grand Slam do ano.

Em final realizada sexta-feira (12), a dupla da brasileira bateu a formação das francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic por sets seguidos, com parciais de 7/5 e 6/3.

"Gostaria de voltar a Adelaide e ter mais tempo para poder ir à praia e aproveitar a cidade", afirmou a brasileira na cerimônia de premiação.

Na chave de simples, a tenista de São Paulo havia sido eliminada na primeira rodada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Em 2023, Bia Haddad enfileirou uma série de bons resultados, como o título em duplas do WTA 1000 de Madri ao lado e Victoria Azarenka, as semifinais em Roland Garros e o WTA Elite Trophy em simples e duplas. Fechou o ano na 11ª colocação, a melhor em que já terminou uma temporada do circuito profissional.

No ranking de duplas, a paulistana ocupa a 25ª posição, enquanto Taylor é a décima. Elas devem repetir a parceria durante a disputa do Aberto da Austrália, que começa neste domingo (14).

Foi o sétimo título em duplas de Bia Haddad, que tem ainda três títulos de simples na WTA.