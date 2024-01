RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - "Sonho antigo" foi a expressão dita mais vezes na apresentação de De La Cruz no Flamengo. O presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel repetiram o desejo do clube em ter o jogador, apresentado nesta sexta-feira (12) no Ninho do Urubu. Para o meia, a insistência foi importante.

Como foi a decisão: "A decisão já tinha tomado já algum tempo com a minha família. Em todo momento senti que o clube queria contar comigo e isso foi fundamental. O projeto que me mostraram foi muito importante, um contrato de muitos anos, eu queria um contrato extenso, me fará ganhar muitas coisas e também pelo projeto de vida. Tenho duas filhas e queria que estivessem perto de casa, deixá-las em um ambiente saudável para seguir perto da família. Foi um combo de muitas coisas, estou feliz de estar aqui"

Decisão: "Para mim é um prazer vestir essas cores. Foi muito tempo, muitas complicações. Enfrentei o Flamengo e estar aqui é um grande orgulho. Tem tempo que eles tomaram a decisão de querer me contratar, mas sempre foi importante que mesmo com as dificuldades o clube queria contar com os meus serviços. Para mim foi fundamental. Sempre tive o respaldo de quem está no meu dia a dia, quero agradecer e valorizar isso"

Arrascaeta e Varela: "Por sorte tenho esses dois companheiros na seleção. Um cara como o Arrasca, que é importante. Sempre tive conversas com ele, foi um dos que ajudou para que estivesse aqui. Os dois e os demais companheiros foram dando indicações para que minha adaptação seja a mais rápida possível"

2019: "Falar disso me dá incômodo, não gosto de perder nada, ainda mais uma final de Libertadores. Mas o sentimento era de dor, decepção, nos preparamos para ganhar, não aconteceu. Foi um jogo parelho"

Onde joga

"O meio-campo em qualquer parte me sinto bem. É uma decisão do treinador e onde sinta que posso ajudar mais. Onde me colocar vou tentar ajudar."

Primeiros dias

"Muito feliz, estava ansioso de chegar e me encontrar com meus companheiros. Muita gente trabalha aqui e a medida que passar o tempo vou conhecer. Me receberam bem, com alegria, será um ambiente que vamos trabalhar para conseguir coisas importantes"

Torcida

"Falamos isso antes de chegar ao clube e já sentimos como o Flamengo tem muitos torcedores, me encheram de carinho. A medida que passe o tempo que devolver em campo tudo isso."

Zico

"No primeiro dia que cheguei me disseram que o Zico estava e queria me dar as boas vindas. Me perguntaram se eu conhecia e disse que sim, quem foi para a história do futebol brasileiro e do Fla. Foi uma enorme surpresa que me conhecia, sabia da minha história. Uma pressão tão importante que reconhece o que fiz antes. Isso me dá muita gana de seguir trabalhando e buscando títulos"

Filhas torcedoras

"Elas me acompanham em todos os momentos. Estão sempre perguntando, também mostraram ansiedade de chegar ao Brasil, não paravam de perguntar. Cantam Flamengo, Flamengo. Eram torcedoras do River e acho que vão começar a sentir o que é a torcida do Flamengo. Acho que vão ser flamenguistas"

Jogar com Arrascaeta

"Falei com o Tite, não profundamente. Com o Arrasca, jogamos 30 minutos oficialmente juntos, mas treinamos muitas vezes juntos, sabemos como jogamos. Será uma responsabilidade do treinador encontrar a melhor forma de jogar."

Estrutura

"As expectativas são muitas, vou tentar me adaptar o mais rápido possível ao grupo, que já trabalha junto há algum tempo. A estrutura é muito parecida. Cada clube com suas formas, mas é parecido e creio que vai ser mais fácil a adaptação"

Lesões

"É uma realidade. Pude jogar todos os jogos, treinos, mesmo com o tratamento. O calendário do futebol brasileiro sei que é intenso e estou preparado para entrar em todas as partidas que o treinador precisar. Aceitei a proposta porque é um grande desafio"

Estreia

"Terminei o último jogo em 22 de dezembro, um pouco cansado, mas já estou aqui, pronto e treinando. Se o treinador decidir me dar minutos, estou pronto"

Carlos Sánchez

"Ele me falou o que viveu no futebol brasileiro quando eu disse que poderia vir. Me disse que seria bom, foi uma opinião que era importante"

Tite

"Não havia falado antes com o Tite, conheci quando cheguei aqui. Vou ter uma conversa mais profunda. Tive grandes treinadores nos últimos anos aos quais sou agradecido, acredito que Tite é um grande treinador, mostrou na carreira que está a altura. Espero conseguir coisas importantes"