SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians avisou a Vai de Bet antes de expor uma empresa concorrente no uniforme de treino.

O Corinthians expôs a Pixbet, antiga patrocinadora, por alguns dias. O clube não recebeu os novos uniformes de treino antes do início da pré-temporada.

O time alvinegro poderia usar as camisas antigas e cobrir a Pixbet com uma fita, mas evitou a "gambiarra". A ideia foi manter a boa relação com a empresa mesmo após o fim do contrato.

O clube comentou com a Vai de Bet sobre o ocorrido e a patrocinadora máster não se opôs. Diego Palacios, então, foi apresentado com a exposição da concorrente na quarta-feira.

Nesta sexta, Hugo mostrou as novas camisas, já com a Vai de Bet. A empresa pagará R$ 370 milhões por três anos de máster.

O Corinthians pretende ter uma melhor relação com as empresas e optou pela exposição gratuita no lugar de um remendo. O "ok" da Vai de Bet foi visto como sinal de cordialidade.