RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Henrique falou sobre a renovação com o Flamengo. Ele ressaltou que a família teve peso no processo e que os filhos torcem para o clube. O centroavante estendeu o vínculo por três anos.

"Eu me identifiquei com o clube, a cidade, não foi fácil escolher ficar ou sair, mas o mais importante foi a minha família. Hoje tenho dois rubro-negros em casa", disse o jogador.

O QUE ELE DISSE?

Companheiros de 2019 que se despediram

"São grandes jogadores, fizeram história e eu estou vindo agora depois dessa grande renovação para sempre ajudar, fazer meu melhor. Me identifiquei com o clube, a cidade, não foi fácil escolher ficar ou sair, mas o mais importante foi a minha família. Hoje tenho dois rubro-negros em casa. O Lorenzo não conhecia nada quando chegou, mas hoje tudo é Flamengo. Estávamos em Orlando e falei que o time ia para lá, disse que não tinha como ir, ele brigou, chorou, falou que o Flamengo jogaria em Orlando e queria. Acabou que convenceu. É um flamenguista doente, cobra tudo que faço em campo. O Pietro agora também está vivendo essa fase, já sabe tudo. O meu desejo de ficar foi maior que qualquer coisa porque minha família é meu pilar e foram fundamentais para escolher o Flamengo sempre."

Motivação

"O que me motiva é porque não gosto de perder nem par ou ímpar. Sou um dos jogadores que sempre quando perde mexe muito comigo. Sempre fui um cara que acreditei em tudo que fiz e faço até hoje. O que me motiva é sempre almejar coisas grandes e vencer. Não vai ser diferente nos próximos anos. O Flamengo está montando um novo time com jogadores qualificados para alcançar o objetivo em 2024. Estamos trilhando o caminho certo"

Processo de renovação

"O Flamengo foi buscar o De la Cruz, jogador de extrema qualidade. O clube tem atletas de qualidade que vão ter propostas, é válido. Recebi propostas sim, fiz o meu melhor aqui para sempre ajudar o Flamengo, mas o mais importante foi a minha decisão e da minha família. Família muito adaptada ao Rio, filhos flamenguistas. Essa decisão foi super fácil e tinha certeza que no momento certo as coisas estavam caminhando. Sabia que tinha outras prioridades, mas sempre deixaram claro que a prioridade era ficar também. O clube fez o que tinha que ser feito e a renovação saiu no momento que esperávamos."

Lesão

"Foi difícil. A lesão que eu tive foi a pior do futebol, sempre tive apoio dos meus familiares e um departamento muito competente colocando à disposição, deu toda tranquilidade, falando tudo que tinha sido feito. Eu ia voltar a jogar novamente e poderia voltar a ser o Bruno Henrique de sempre. Esses pontos deixam a gente mais tranquilo. Eu estava com o contrato terminando, ainda não tinha resolvido, mas procurei jogar futebol. Sei o meu potencial, o que posso ajudar. E só procurei ajudar o Flamengo, meu contrato acabando ou não. Por isso estamos aqui hoje. Foi reconhecido que eu merecia."

Gabigol

"O Gabriel é um amigo de longa data, vivemos momentos muito felizes, acredito que esse ano também. Vamos buscar o que sempre fizemos pelo Flamengo que é dar nosso melhor, ganhar títulos. O Gabriel está focado, mais na linha de poder nos ajudar novamente. O clube está dando respaldo para ele. Um cara que tem total respeito por todos no clube. Tenho certeza que vai nos ajudar novamente neste ano"

Líder

"Somos todos líderes. São jogadores que podem herdar a braçadeira de capitão, qualquer um que o Tite escolher vai ser representado pela nação. Fui escolhido ano passado em alguns jogos por estar no clube a bastante tempo e entender o que é ser Flamengo. Fico feliz de estar propondo a ser capitão do time novamente. O Bruno que vão ver daqui para frente é que todo mundo já viu, dando meu melhor, ajudando a equipe."

De La Cruz

"Não precisa falar nada, jogador de seleção, experiente, jogou várias Libertadores, finais. Vai nos ajudar bastante. A única coisa que posso falar é para contar conosco com o que precisar, assim será com todos que chegarem."

Tempo de treino

"Não tive a pré-temporada, no futebol para jogar 70 jogos no ano isso é fator primordial. no ano passado tive um momento bom e no final não estive tão bem, com certeza pesou. Estou bem, me adaptando no dia a dia, grande preparação. Tenho certeza que será um fator importante para jogar em alto nível".

Três anos de contrato

"Protagonismo não sei, mas o que posso dizer é que todos têm um papel em campo a fazer. Com o apoio de todos os jogadores posso dar o meu melhor e ajudar. Todo mundo tem que saber o protagonismo que precisa ter durante o jogo. Cada um tem que fazer a sua parte. Vou sempre procurar ajudar todo mundo".

Expectativa

"Temos vários títulos para buscar. Pensamento é fazer um grande ano".

Capitão

"[Tite] Não falou, qualquer jogador que colocar tenho certeza que vai colocar o peito para ajudar o Flamengo. Ele resolverá"

2023

"Cada um pensar onde poderia dar um pouco mais, talvez todo mundo se juntar um pouco mais nos momentos de dificuldade a gente talvez conseguiria chegar no objetivo. se falto isso ano passado, esse ano não faltará porque desde o momento que nos apresentamos tivemos um momento de conversar com a diretoria, treinador, todo foram solicitado para saber como será. Foi a conversa que tivemos para começar o ano."

Em campo

"Vou priorizar minha posição na ponta esquerda, onde sempre joguei e consigo me adaptar melhor. O Tite conversou comigo no ano passado e disse que em alguns jogos poderia me usar de 9 ou com algum centroavante em alguma partida. Atacar os espaços, bola aérea"