SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Rodrigues foi apresentado como o novo camisa 11 do Palmeiras. O atacante explicou a passagem frustrada pelo São Paulo em 2021 e afirmou que escolher o time alviverde foi a melhor decisão de sua vida.

O QUE ELE DISSE

"Acho que não tive oportunidade de mostrar meu futebol no São Paulo. Sou muito grato a todos do estafe que me receberam bem, mas agora é virar a página. Estou no maior campeão do Brasil, é focar no Palmeiras e mostrar o meu trabalho.

O Palmeiras é um grande clube, o projeto que o clube nos ofereceu e isso facilita. Eu acho que tomei a melhor decisão da minha vida."

OS VALORES ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO DE BRUNO RODRIGUES

O Palmeiras comprou 80% dos direitos econômicos do atacante por cerca de R$ 25 milhões.

O jogador de 26 anos assinou com o Palmeiras até dezembro de 2028.

VEJA OUTRAS FALAS DE BRUNO RODRIGUES

Posicionamento em campo

"Estou muito feliz mesmo de ter vindo para o Palmeiras, não tive contato com o Abel. Mas ele sabe minhas características, onde posso ajudar. Estou aqui para ajudar o Palmeiras e ganhar títulos".

Evolução nos últimos anos: "Acho que na minha vida sou um menino tranquilo. Sou trabalhador, é o trabalho que vem evoluindo no trabalho. Sou competitivo, gosto disso e por isso a cada ano vou evoluindo e aqui no Palmeiras espero que não seja diferente".

Final da Supercopa contra o São Paulo

"Estou me preparando para essa primeira final em fevereiro, me adaptando, conhecendo os companheiros que me receberam bem. Com certeza vai ter um gostinho a mais".

Trabalhar com Abel Ferreira

"A responsabilidade, é muita responsabilidade. Para mim ele é o melhor do Brasil e vem demonstrando a cada ano que passa, e é a responsabilidade de fazer o que ele pedir em campo".

Amizade com Breno Lopes

"A gente não trocou essa ideia ainda não. Mas o Breninho me recebeu superbem. A gente foi companheiro de quarto no Joinville. E ele é merecedor de tudo que construiu aqui. Quando ele fez o gol do título na Libertadores fiquei muito feliz, porque eu estive com ele la e vi o que ele passou. Feliz pelo que ele vive no Palmeiras e agora eu tenho a oportunidade de construir uma história com ele aqui no clube. A gente dormia as vezes sem luz, fazia merenda, a quentinha, então a gente sabe o que passou no Joinville".

Chance no Palmeiras

"Tenho que agradecer a Deus por tudo que estou vivendo. E essa oportunidade no Palmeiras vou agarrar como se fosse a última da minha vida".