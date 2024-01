SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ituano usou e abusou da bola parada diante do Fluminense, venceu por 3 a 2 e avançou para a terceira fase da Copinha após um jogo elétrico disputado no estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

O time carioca, por outro lado, está eliminado da competição. Pentacampeão, o Flu não conquista um título do torneio desde 1989.

Os paulistas encaram o ganhador de Criciúma e São-Carlense na próxima partida. Os dois duelam na noite de hoje também em São Carlos.

COMO FOI O JOGO

Bola parada decide 1° tempo elétrico. O time de Itu usou e abusou dos cruzamentos para a área - e abriu o placar desta maneira, com Vinicius Poz, na casa dos 12 minutos. O empate do Flu veio com Kelwin pouco tempo depois, mas Marlon e Matheus Rocha, também por meio da bola parada, recolocaram os paulistas na frente antes do intervalo: 3 a 1.

Na etapa final, os cariocas tentaram fazer o adversário provar do próprio veneno com gol de falta de Luiz Freitas, mas não houve tempo para o empate em meio a um ritmo cadenciado do Ituano, que se segurou até o apito final com direito a milagre do goleiro Vitor Henrique: 3 a 2.