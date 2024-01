SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Alberto Parreira, 80, técnico da seleção brasileira na conquista do tetracampeonato, em 1994, está realizando tratamento contra um linfoma de Hodgkin há quatro meses, informou nesta sexta-feira (12) a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Um tipo raro de câncer, o linfoma de Hodgkin se inicia no sistema linfático, e os sintomas se manifestam geralmente no pescoço e no tórax. A doença tem cura, e o ex-treinador tem realizado sessões de quimioterapia.

Brasil deve ter 12 mil novos casos de linfoma não Hodgkin neste ano, estima Inca De acordo com o comunicado divulgado pela CBF, "Parreira segue evoluindo positivamente ao tratamento" e a família dele "agradece a todos pela preocupação e carinho". O ex-técnico está sob os cuidados de uma equipe médica do Hospital Samaritano.

Também por meio da nota da confederação, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que, "em nome de todos os torcedores brasileiros, deseja pronta recuperação ao professor Parreira".

Recentemente, a imagem de Parreira chamou a atenção do público quando ele concedeu uma entrevista à TV Globo para falar sobre a morte de Zagallo, amigo e parceiro com o qual conquistou duas Copas. O ex-técnico estava bastante abatido, o que levantou dúvidas sobre sua saúde.

Em maio de 2023, Parreira esteve na Granja Comary, e m Teresópolis, no Rio de Janeiro, para conversar com alunos de um curso da Fifa.

Ao longo de sua carreira, Carlos Alberto Parreira participou de sete Copas do Mundo, quatro delas com a seleção brasileira (como técnico em 1994 e em 2006, e como coordenador-técnico em 2014 e como preparador físico em 1970). Também dirigiu Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010).