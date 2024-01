SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi na emoção dos pênaltis que o Corinthians se classificou para a terceira fase da Copinha. O Alvinegro paulista bateu o Guarani nas penalidades por 5 a 4, no Abreuzão, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, e segue vivo na competição.

Higor e Pedrinho fizeram os gols do clube do Parque São Jorge na partida, enquanto Rafael e Bruninho marcaram para o Bugre. Todos os tentos saíram após o intervalo.

Léo Maná, Breno Bidon, Thomas Lisboa, Luiz Gustavo Bahia e João Pedro converteram as cobranças - o time foi perfeito nas penalidades. Do lado do Guarani, Eliseu, Bruninho, Marcelinho e Vitinho marcaram, mas Jota parou em defesa de Felipe Longo.

O Alvinegro paulista enfrentará na próxima fase vencedor de Atlético-GO x Marília, que começa às 19h45 (de Brasília). A data e o horário do duelo ainda não foram confirmados.

Maior campeão, o Corinthians busca o seu 11º título da Copa São Paulo. O clube, no entanto, não conquista o torneio desde 2017.

COMO FOI O JOGO

O Corinthians encurralou o Guarani no primeiro tempo, mas criou pouco. O Alvinegro paulista, apesar de ter controlado a bola e sufocado o adversário, não conseguiu traduzir o volume de jogo em oportunidades.

A intensidade aumentou após o intervalo, três gols saíram em um intervalo de dez minutos e outro no apagar das luzes. O clube do Parque São Jorge mal comemorou ter inaugurado o placar quando levou o empate, depois aproveitar um vacilo da defesa para marcar o segundo, mas o Guarani fez um golaço no fim para levar a decisão para os pênaltis.

GOLS

1x0: Aos 8' do 2º tempo, Léo Maná cobrou escanteio e quase surpreendeu com um gol olímpico, mas o goleiro espalmou. Higor ficou com a sobra fora da área, dominou de peito e bateu de primeira para marcar um golaço.

1x1: Logo depois, aos 10', Théo foi lançado na velocidade, invadiu a área pela direita, cortou para o meio e bateu cruzado. Felipe Logo defendeu, mas cedeu rebote para a muvuca e Rafael desviou de cabeça. Tudo igual no Abreuzão.

2x1: Aos 18', a zaga do Guarani tentou cortar cruzamento, mas a bola foi nos pés de Pedrinho. O camisa 10 ajeitou e bateu à meia-altura, rente a trave, para deixar o Corinthians à frente novamente.

2x2: Aos 45', Robert recebeu na direita e rolou para o meio. Bruninho dominou ajeitando e bateu colocado, no canto esquerdo do gol, sem chance para Longo.

Gol do Corinthians anulado. Aos 49', Léo Maná recebeu em profundidade pela direita e cruzou para a área. Beto se jogou para desviar e surpreendeu o goleiro, mas o tento foi anulado por impedimento milimétrico e polêmico na jogada.