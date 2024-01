ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Armando Maradona Júnior, filho do gênio do futebol, desabafou e pediu justiça pela morte do pai pouco mais de três anos após o falecimento de Maradona.

Maradona Júnior afirmou que "mataram" seu pai e que Maradona foi "abandonado à própria sorte" em seus últimos dias. "Há uma investigação aberta. Nós, seus filhos, temos muita fé na justiça argentina. Estou convencido de que isto não deveria ter terminado assim. Eles mataram meu pai. Não é minha função dizer quem fez isso, tenho minha própria ideia, mas não posso dizê-la", declarou.

"Fiz uma promessa: até o último dia da minha vida vou lutar por justiça", afirmou o filho de Maradona. Ele nasceu em Nápoles, na Itália, em 1986, fruto de uma relação extraconjugal do jogador argentino com Cristiana Sinagra.

O filho de Maradona ainda falou sobre os últimos anos ao lado do pai. "Tento ver as coisas pelo lado positivo. Lutei muito tempo com minha mãe e toda a família pelo reconhecimento da paternidade e, no final, tive o privilégio de estar perto dele e ter uma relação normal entre pai e filho. Foram quatro anos muito bons."

Maradona morreu aos 60 anos, em novembro de 2020, na Argentina. Ele teve uma parada cardiorrespiratória duas semanas após passar por cirurgia de emergência no cérebro, para corrigir uma hemorragia.

A morte de Maradona virou caso de polícia: uma investigação foi aberta para apurar suposta negligência médica. Segundo os filhos de "Don Diego", ele não recebeu os cuidados necessários após a cirurgia para remover o coágulo cerebral.