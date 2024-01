SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 chegou na terceira fase sem quase a metade dos representantes da Série A do Brasileirão. Nove clubes que disputarão a elite nacional neste ano já foram eliminados no torneio de base. Destes, oito foram derrotados no início do mata-mata, e um nem sequer se classificou na fase de grupos.

Atlético-MG, Bragantino, Botafogo, Cuiabá, Fluminense, Inter, Juventude e Vasco caíram nos duelos da segunda fase. O Inter, único de tais times que avançou em segundo de seu grupo, e o Vasco perderam para outros times da Série A -Fortaleza e Vitória, respectivamente.

O Bahia, por sua vez, saiu ainda na fase de grupos. O Tricolor baiano terminou em terceiro da chave 21, sem nenhuma vitória, enquanto Bragantino e Atlético Guaratinguetá conquistaram a vaga.

Quem segue vivo

Athletico-PR, Corinthians e São Paulo passaram para a 3ª fase nos pênaltis. O Furacão venceu o Tanabi; o Alvinegro paulista superou o Guarani; e o Tricolor eliminou o Ceará.

Atlético-GO, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Palmeiras e Vitória são os demais times da Série A classificados. Além deles, o Santos é outro clube tradicional que avançou na Copinha.

Jogos dos times da Série A na 2ª fase

-Tanabi 1 x 1 *Athletico-PR* (1x4 nos pênaltis)

- *Grêmio* 4 x 1 Mirassol

- *Botafogo* 0 x 2 Novorizontino

- Ceará 1 x 1 *São Paulo* (2x4 nos pênaltis)

- *Atlético-GO* 5 x 1 Marília

- *Corinthians* 2 x 2 Guarani (5x4 nos pênaltis)

- *Fortaleza* 4 x 0 Inter

- *Fluminense* 2 x 3 Ituano

- *Atlético-MG* 0 x 1 Sfera

- *Flamengo* 1 x 0 Náutico

- *Red Bull Bragantino* 0 x 0 Taubaté (2x3 nos pênaltis)

- *Cuiabá* 0 x 1 Atlético Guaratinguetá

- *Palmeiras* 3 x 1 Sport

- *Juventude* 1 x 2 Água Santa

- *Cruzeiro* 1 x 0 Madureira

- Vasco 1 x 4 *Vitória*