ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou neste domingo (14) em suas redes sociais o acerto com a atacante Cristiane, que estava no Santos. A jogadora de 38 anos é o grande reforço da equipe, que disputa em 2024 o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão.

Rubro-negro superou concorrência de Cruzeiro, Grêmio e Inter para contar com a atleta. O clube carioca apostou na apresentação de um projeto mais vantajoso para Cristiane.

A atacante estava no Santos desde 2020. Em sua terceira passagem pelas Sereias da Vila, Cristiane marcou 60 gols em 97 jogos. Ela e o clube rescindiram de forma amigável, e a decisão foi publicada ontem (13).

Ausência na Copa do Mundo de 2023. Apesar das boas atuações pelo Santos, Cristiane ficou fora da lista final de Pia Sundhage para o Mundial disputado na Austrália e na Nova Zelândia.