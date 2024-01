SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um lance incomum chamou a atenção durante a partida de playoff da NFL entre Chiefs e Dolphins na noite do último sábado (13). O astro Patrick Mahomes provocou o contato com o adversário e seu capacete rachou, deixando um buraco enorme no equipamento de proteção.

Patrick Mahomes é o quarterback dos Chiefs, que venceram os Dolphins e seguem vivos nos playoffs da NFL. Os quarterbacks são responsáveis por lançar as bolas e não por avançar com tudo para cima dos adversários.

Mas Mahomes não se intimidou, correu com a bola e encarou de frente o adversário. O capacete levou a pior, mas o QB dos Chiefs saiu como se nada tivesse acontecido e foi trocar o equipamento.