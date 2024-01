RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Flamengo, a atacante Cristiane se emocionou em encontro com o técnico Tite no CT Ninho do Urubu, neste domingo (14).

Cristiane foi anunciada neste domingo (14) pelo time rubro-negro. A jogadora de 38 anos é o grande reforço da equipe feminina, que disputa em 2024 o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão.

Ela visitou o Ninho do Urubu e encontrou o técnico Tite. Os dois deram um abraço efusivo, e o treinador deu as boas-vindas à atacante.

Cristiane não segurou as lágrimas. "É uma realização para qualquer atleta, por toda a história do Tite e por tudo que ele fez na seleção, a construção que ele está fazendo no Flamengo".

A atacante lembrou ainda ter feito o curso da CBF para ser treinadora, e não descartou seguir esse caminho após a aposentadoria dos gramados. "A inteligência dele de leitura de campo. Tenho a licença da CBF e ter a oportunidade de, de repente um dia, pegar um pouco das ideias dele para trazer, futuramente quem sabe, para o futebol feminino, é muito legal".

A atacante estava no Santos desde 2020. Em sua terceira passagem pelas Sereias da Vila, Cristiane marcou 60 gols em 97 jogos. Ela e o clube rescindiram de forma amigável, e a decisão foi publicada neste sábado (13).

O time rubro-negro superou concorrência de Cruzeiro, Grêmio e Inter para contar com a atleta. O clube carioca apostou na apresentação de um projeto mais vantajoso para Cristiane.