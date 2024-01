- Vinícius Júnior brilha e Real Madrid conquista Supercopa da Espanha

O Real Madrid contou com o faro de gol do atacante Vinícius Júnior para golear o Barcelona por 4 a 1 e conquistar o título da Supercopa da Espanha, neste domingo (14) no Al Awwal Park, em Riad (Arábia Saudita). Esta foi a 13ª oportunidade na qual os Merengues conquistaram a competição.

Vinícius Júnior teve uma atuação de gala na decisão, marcando três gols. Com isso ele entrou para um seleto grupo, de atletas que alcançaram um hat trick em uma edição do El Clásico, como os brasileiros Romário (em 1994 pelo Barcelona) e Evaristo de Macedo (em 1958, também pela equipe catalã). Também fazem parte da relação o chileno Iván Zamorano, o húngaro Ferénc Puskas, o espanhol Jaime Lazcano, o argentino Lionel Messi, o uruguaio Luis Suárez e o inglês Gary Lineker.

A atuação de gala do brasileiro começou logo aos 6 minutos do primeiro tempo, quando recebeu passe em profundidade do inglês Jude Bellingham, partiu em velocidade, driblou o goleiro Iñaki Peña e tocou para o fundo do gol vazio. Três minutos depois ele apenas teve o trabalho de escorar cruzamento rasteiro de Rodrygo, que avançou em alta velocidade pela ponta direita.

O Barcelona ainda descontou aos 32 minutos da etapa inicial, com chute da entrada da área do polonês Robert Lewandowski. Mas qualquer esperança de reação foi por água abaixo seis minutos depois, com novo gol de Vinícius Júnior, desta vez em cobrança de pênalti. E o placar recebeu números finais apenas aos 18 minutos do segundo tempo, com outro brasileiro, o atacante Rodrygo.

Tags:

Barcelona | brasil | el clásic | Esportes | futebol | Real Madrid | Seleção Brasileira | supercopa da espanha | Vinicius Júnior