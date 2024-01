SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio passou sufoco, mas venceu o Coimbra no fim por 4 a 2, no Lanchão, em Franca, e avançou às oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Igor e Alysson colocaram o clube tricolor gaúcho na frente, mas Carlos Miguel e Amorim empataram. O time do sul abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas viu o adversário ensaiar uma reação no começo da segunda etapa.

Artilheiro da Copinha, Jardiel decidiu na reta final, e Gustavo selou a classificação nos acréscimos. Autor do terceiro gol, o camisa 9 sofreu pênalti, foi para a cobrança e marcou o seu nono gol na edição.

O adversário da próxima fase sairá de Athletico-PR x Ponte Preta, que começou às 18h45 (de Brasília). A data e o horário dos jogos das oitavas ainda não foram confirmados.

Curiosidade: O Grêmio tem o melhor ataque da Copinha, com 26 gols marcados, tendo balançado a rede pelo menos quatro vezes por jogo. Foram 18 na fase de grupos e oito no mata-mata.

COMO FOI O JOGO

O Coimbra levou perigo no primeiro tempo, mas viu o adversário aproveitar as oportunidades e abrir dois gols de vantagem. Estreante na Copinha, o time mineiro esbarrou no goleiro Cássio, enquanto o time tricolor gaúcho, mesmo sem repetir o nível das atuações anteriores, foi eficiente.

O Grêmio oscilou após o intervalo e levou o empate, mas foi salvo pelo artilheiro da Copinha. O Coimbra não desistiu, iniciou uma reação e estava melhor no jogo até que Jardiel chamou a responsabilidade. No apagar das luzes, Gustavo fez jogada individual e confirmou a vitória.