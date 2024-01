SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tem dúvidas sobre João Paulo e admite investimento milionário por um novo goleiro.

O Santos quer um goleiro com capacidade para ser titular e brigar de igual para igual com João Paulo. A nova gestão do Peixe entende que João Paulo fez 2023 abaixo da média e precisa de mais motivação no dia a dia.

O principal alvo santista era Tadeu, do Goiás. O clube ofereceu R$ 4 milhões, mas a negociação não avançou. Outro nome em pauta é Marcelo Grohe, de saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Um acordo é considerado difícil.

Grohe viria livre, mas o Santos precisaria pagar luva milionária e um alto salário. Ele tem outras sondagens.

Sem Tadeu e com Marcelo Grohe em pauta, o Peixe está decidido a trazer um grande goleiro. João Paulo observa a movimentação e espera começar o Campeonato Paulista como titular.

O Santos afastou Vladimir, Paulo Mazoti e Diógenes. O clube também trouxe Oscar Rodrigues para a preparação de goleiros.

O clube já trouxe 13 reforços: o zagueiro Gil, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, os volantes Diego Pituca e João Schmidt, os meias Giuliano, Otero e Cazares e os atacantes Willian Bigode, Marcelinho, Guilherme e Pedrinho.