ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Junior provou mais uma vez sua capacidade de decidir grandes jogos no Real Madrid.

Vini Jr voltou a ser decisivo no Real, após marcar nas finais da Champions League e do Mundial de Clubes em 2022. Já são seis gols do atacante em jogos valendo taça. Ele também deu assistência para Rodrygo na final da Copa do Rei 2023.

Vestindo a camisa 7, o brasileiro homenageou Cristiano Ronaldo na comemoração do primeiro gol no clássico na Arábia Saudita. Em entrevista depois do jogo, ele disse ser muito fã do craque português.

Vini Jr abriu o placar no minuto 7, correu na direção da torcida do Real e fez o icônico sinal de "psiu", imortalizado por CR7.

"Dediquei minha comemoração para Cristiano Ronaldo, é meu ídolo e agora está jogando aqui. O povo da Arábia sempre que estou aqui tem um carinho muito grande por mim, estou muito feliz por isso", disse.

O jornal Marca, de Madri, destacou que Vini Jr "se vestiu de Cristiano Ronaldo". "Vini pôs o terno de CR7 e fez o primeiro gol no estádio do Al Nassr. A homenagem veio na celebração, imitando a histórica comemoração que o luso inventou no Santiago Bernabéu e levou para a Arábia", escreveu a publicação

Vinicius é o primeiro brasileiro a marcar três gols pelo Real no clássico. Antes dele, só Romário e Evaristo de Macedo haviam alcançado o feito, mas ambos pelo Barcelona. Detalhe: nem Cristiano Ronaldo conseguiu anotar um "hat-trick" contra o Barça.

O brasileiro se tornou o primeiro jogador no século a fazer três gols em 38 minutos no clássico. Agora também é o primeiro a anotar um "doblete" em 10 minutos de Real Madrid x Barcelona.

O presidente do Real, Florentino Pérez, exaltou a capacidade decisiva do atacante brasileiro após a conquista mais um título. Vini Jr foi eleito o melhor em campo na Supercopa.

"Vinicius brilha quase sempre, meter três gols não é normal. Ele fez uma grande partida, ele sempre faz. É um dos melhores do mundo. É muito jovem, está feliz, é muito bom e vai ser melhor a cada ano", disse.

Vini Jr: decisivo pelo Madrid

Final da Champions League 2022

Gol do título contra o Liverpool.

Final do Mundial de Clubes 2022

Dois gols e uma assistência contra o Al-Hilal.

Final da Copa do Rei 2023

Assistência para Rodrygo contra o Osasuna.

Supercopa da Espanha 2024

Três gols e atuação histórica contra o Barcelona.