SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O polivalente Caio Paulista foi apresentado nesta segunda-feira (15) como novo reforço do Palmeiras para a temporada 2024 após ser dado como certo no São Paulo.

"Fico muito feliz que tenha dado certo [o acordo com o Palmeiras]. Eu e minha família tomamos uma boa decisão. No futebol, a gente sabe que a única garantia que a gente tem é o papel em cima da mesa. Deixei tudo para meu empresário, ele que estava envolvido em tudo. Não teve nada que eu possa ter culpa, foquei nas minhas férias. Agora é virar a página, enquanto estive lá dei meu melhor, aqui não será diferente", disse.

"No momento estava esperando as respostas dos meus empresários [sobre a situação no São Paulo] e veio o contato do Palmeiras, você se sente valorizado, porque é um clube que está ganhando tudo. Fui muito bem recebido por todos e agora é seguir a vida. Recebi total apoio da torcida do Palmeiras nas redes sociais e espero ganhar títulos."

O jogador disse estar em paz nesta nova fase. "Eu acredito e aprendi que o que as outras pessoas fazem, a gente não pode controlar. Eu estou em paz, sempre fui um cara honesto. Sigo em paz, virei a página, estou em um clube gigante também. O que passou, passou. Agora são novos ares, nova família".