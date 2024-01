SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Ederson conquistou o troféu de melhor goleiro do mundo no Fifa The Best 2023, evento ocorrido nesta segunda-feira (15) em Londres.

O jogador do Manchester City e da seleção superou Thibaut Courtois (Real Madrid e seleção belga) e Bounou (Al-Hilal e seleção marroquina), que completaram o top 3 dos finalistas.

A avaliação do The Best ocorreu entre 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023, e o vencedor saiu a partir um júri formado por jornalistas, capitães, técnicos de seleções e torcedores ?estes últimos puderam votar no site oficial da Fifa. Cada grupo teve peso de 25% na pontuação.