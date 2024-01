SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira foi a ganhadora do Prêmio Fair Play do The Best, evento da Fifa que ocorreu na tarde desta segunda-feira (15) em Londres.

O troféu foi dado graças à ação contra o racismo ?no ano passado, o Brasil usou uniforme preto no amistoso contra Guiné.

A seleção superou um time sub-16 do Uruguai e o árbitro Pol van Boekel. Os primeiros deixaram um adversário fazer um gol após a equipe ter marcado com dois atletas do rival machucados, e o juiz poupou Mohammed Kudus de levar amarelo, mesmo com o atacante levantando a camisa para homenagear Christian Atsu, morto após um terremoto na Turquia.