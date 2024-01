SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Best, da Fifa (Federação Internacional de Futebol), e a Bola de Ouro, da revista France Football, são considerados os dois principais prêmios que apontam os melhores jogadores de futebol a cada temporada.

As datas de início de cada um, o júri que decide quem serão os atletas escolhidos e as categorias estão entre as maiores diferenças entre as duas premiações.

A Bola de Ouro existe desde 1956 e é a mais antiga. Para se chegar ao eleito o melhor do mundo, a revista francesa elabora uma pré-lista com 30 nomes, que são então avaliados por um júri composto por jornalistas de países cujas seleções estejam entre as cem primeiras no ranking da Fifa.

Já a premiação da Fifa teve a sua primeira edição em 1991. Um grupo de ex-jogadores elabora uma pré-lista, que na edição de 2023 teve 12 candidatos. A partir dela, o júri, formado por jornalistas, capitães e técnicos de seleções e torcedores, escolhe os três finalistas, e, posteriormente, o vencedor em cada categoria.

Ambas as premiações apontam o melhor jogador nas categorias masculina e feminina e o melhor goleiro. A Bola de Ouro também premia a melhor revelação, o maior goleador da temporada, o melhor clube e o projeto social mais impactante ?o prêmio Sócrates, vencido em 2023 pelo instituto do brasileiro Vinicius Junior.

Já o The Best premia também a melhor goleira, o melhor técnico ou técnica de equipes masculina e feminina, o gol mais bonito e a melhor torcida. Seleciona ainda o jogador, técnico, dirigente ou torcedor que tenha demonstrado um comportamento exemplar no esporte (prêmio Fair Play).

Em relação ao calendário considerado para avaliar o desempenho dos jogadores em campo, as duas tradicionalmente consideram a temporada europeia, que tem início em agosto e se estende até julho do ano seguinte.

Na edição de 2023, excepcionalmente, enquanto a Bola de Ouro considerou a janela tradicional, englobando a Copa do Mundo de 2022, o The Best, que já havia estendido o intervalo da edição anterior para englobar o Mundial, optou dessa vez por um intervalo mais curto, entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023.

Em 2010, as duas honrarias chegaram a se unificar, com a premiação passando a se chamar Bola de Ouro da Fifa, vencida em sua primeira edição por Messi.

A parceria durou apenas seis temporadas e só teve dois vencedores: o astro argentino, quatro vezes vencedor (2010, 2011, 2012 e 2015) e o português Cristiano Ronaldo, que ganhou em 2013 e 2014.

Com o fim da parceria, a Fifa resolveu recriar seu prêmio a partir de 2016 com o nome The Best. Com sete edições desde então, premiou apenas quatro jogadores: Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Luka Modri?.

Considerando todas as edições do prêmio entregue pela Fifa, Messi também é o maior vencedor, com oito conquistas. Em seguida aparecem Cristiano Ronaldo, com cinco, e Ronaldo e Zidane, com três cada um.

O astro da seleção argentina também desponta como o maior vencedor da Bola de Ouro, com oito taças. O segundo maior vencedor também é Cristiano Ronaldo, com cinco prêmios. Empatados em terceiro, com três conquistas cada um, estão Johan Cruyff, Michel Platini e Marco van Basten.

A premiação da revista francesa era concedida somente a jogadores europeus até 1994. No ano seguinte, passou a considerar atletas de qualquer país, desde que atuassem em solo europeu. A partir de 2006, jogadores em atividade em qualquer região passaram a ser elegíveis.

Atuando desde 2023 no Inter Miami, dos Estados Unidos, Messi foi o primeiro a receber a Bola de Ouro sem atuar em clubes da Europa.

Devido ao critério adotado nos primórdios, Pelé nunca recebeu a honraria. Em 2015, a France Football decidiu que, com base nos critérios atuais, o Rei do Futebol teria vencido sete troféus: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.