SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O noticiário desta segunda-feira (15) do Mercado da bola foi movimentado pelo Palmeiras encaminhando a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. Além disso, o Corinthians oficializou mais um reforço e está prestes a anunciar outro.

DESTAQUES DO DIA

ACORDO VERBAL NO TIME ALVIVERDE

Palmeiras e Abel Ferreira estão prestes a renovar o vínculo até o final de 2025. Ainda faltam detalhes, mas o treinador terá aumento salarial.

CORINTHIANS ANUNCIA 6º REFORÇO, E FICA PERTO DE MAIS UM

O time alvinegro paulista confirmou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo. Ele chega sem custos e assinou contrato até o final de 2025. Além disso, o clube do Parque São Jorge aguarda exames médicos para anunciar o empréstimo de Matheuzinho, do Flamengo.

DEMAIS NOTÍCIAS

THIAGO MAIA LIBERADO DA PRÉ-TEMPORADA DO FLAMENGO

O volante não viajará com a delegação rubro-negra e está mais próximo de assinar com o Internacional.

São Paulo empresta Gabriel Neves: O meio-campista uruguaio cedeu o jogador ao Independiente por um ano, com opção de compra. O clube argentino arcará com o salário do jogador.

'CHAPÉU' DO BAHIA

Alvo de Palmeiras e Corinthians, o meia Caio Alexandre deixou o Fortaleza para assinar com o Bahia. O negócio foi fechado por R$ 24 milhões.

CORINTHIANS RENOVA EMPRÉSTIMO POR R$ 2,6 MILHÕES

O clube do parque São Jorge também anunciou a renovação com Maycon por mais uma temporada. O Corinthians pagou 500 mil euros ao Shakhtar Donetsk para fechar o acordo.

Cuiabá contrata vencedor do Puskás: O Dourado anunciou nesta manhã a contratação do volante Guilherme Madruga até 2028. À tarde, o brasileiro venceu o Prêmio Puskás com seu golaço de bicicleta pelo Botafogo-SP.