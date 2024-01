SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Água Santa de virada por 4 a 2, nesta segunda-feira (15), na Arena Inamar, em Diadema, e se classificou às oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time litorâneo levou susto no início, mas contou com mais uma atuação de destaque de sua dupla de promessas da Bolívia.

Enzo Monteiro e Miguelito comandaram a reação e marcaram na partida, enquanto Thiago e Gabriel Bontempo ampliaram. Davi Gomes e Luiz Eduardo fizeram para o Netuno.

Os bolivianos balançaram a rede em todos os jogos e são responsáveis por mais da metade dos gols do Santos no torneio. Enzo é o artilheiro do time, com sete gols, enquanto Miguelito anotou quatro. Juntos, eles marcaram 11 dos 20 tentos do time até então.

O adversário do Santos nas oitavas sairá de Portuguesa e Cruzeiro, em jogo nesta segunda-feira. O duelo entre os times na próxima fase será disputado na quarta (17), em horário ainda a ser definido.

Em busca do tetracampeonato, o Santos venceu o Água Santos duas vezes nesta edição. Os times se enfrentaram na terceira rodada do Grupo 26, já classificados, e os Meninos da Vila avançaram em primeiro após triunfo por 3 a 0.

COMO FOI O JOGO

O Água Santa começou assustando com um golaço, mas o Santos logo empatou e sufocou até virar. A dupla de bolivianos comandou a reação santista, que fez três gols ainda no primeiro tempo e construiu o resultado.

O Santos fez um gol relâmpago na volta do intervalo e encaminhou a vaga nas oitavas. Os Meninos da Vila ainda criaram para aplicar um placar mais elástico, mas desperdiçaram as chances e ainda levaram mais um gol. O Água Santa até tentou abafar no fim, só que não foi o suficiente para reverter a desvantagem e ficou pelo caminho.