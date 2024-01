SANTOS, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encontrou dificuldade para fechar com Matheuzinho como "sombra" para Fagner.

O Corinthians vasculhou o mercado à procura de um lateral-direito brasileiro para brigar por posição com Fagner. O técnico Mano Menezes e o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) encontraram poucas opções.

A saída foi retomar a negociação por Matheuzinho, do Flamengo. O Rubro-Negro topou o empréstimo até dezembro depois de um papo que não avançou em dezembro. Falta só a aprovação nos exames médicos. Matheuzinho já foi liberado das viagens do clube carioca.

O Timão definiu que precisava de um lateral brasileiro por causa do limite de sete estrangeiros relacionados por jogo. O Corinthians já tem Félix Torres, Diego Palacios, Rodrigo Garro, Romero, Rafael Ramos, Fausto Vera e Matías Rojas. Rafael Ramos deve sair.

Com Fagner e Matheuzinho, o Corinthians resolve a lateral direita. A alternativa da base é Léo Maná.

A lateral esquerda está resolvida com Diego Palacios e Hugo. Palacios chegou muito bem avaliado, mas Hugo está treinando como titular.

O Corinthians topa trazer mais gringos, mas quer preencher essas vagas com jogadores de ataque. O clube entendeu que um reserva estrangeiro para Fagner poderia ser um problema e não uma solução.

Rodízio de estrangeiros?

O Corinthians topa ter oito ou até nove gringos no seu elenco. Essa conta já inclui a saída de Rafael Ramos, que tem contrato até julho.

O Timão entende que seria normal deixar um ou dois estrangeiros fora se todos estiverem à disposição. Félix Torres, Diego Palacios, Rodrigo Garro e Romero têm status de titular. Fausto Vera e Rojas brigam por posição.

O Corinthians analisa possíveis reforços do exterior para o ataque e entende que os valores por destaques do Brasil são maiores. As pedidas por Caio Alexandre e Erick, por exemplo, beiraram os R$ 30 milhões.

O Timão já trouxe seis reforços, encaminhou Matheuzinho e três deles são estrangeiros: os equatorianos Félix Torres e Diego Palacios e o meia Rodrigo Garro. Os brasileiros Gustavo Henrique, Hugo e Raniele também chegaram.