SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um golaço de bicicleta marcado na Série B foi um divisor na carreira de Guilherme Madruga. O volante de 23 anos esteve na segunda (15) na premiação do The Best 2023, junto de estrelas do futebol internacional, e venceu o Puskás no mesmo dia em que foi anunciado por um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

Madruga faturou o prêmio que elege o gol mais bonito do ano do futebol mundial. A pintura foi em junho do ano passado, representando o Botafogo-SP, na vitória sobre o Novorizontino.

Horas antes, ele foi anunciado como reforço do Cuiabá e jogará 1ª divisão do Brasil. O atleta acertou contrato com o Dourado até o final de 2028.

O golaço deu visibilidade para o jogador, que na época só pensava em ser comprado pelo time em que atuava. Relevado pelo Desportivo Brasil, o jovem de Campo Grande (MS) estava emprestado ao time de Ribeirão Preto, onde disputou 46 jogos e anotou dois gols, além de ter dado três assistências. Ele também teve passagem pelo Catanduva.

"Quando fiz este gol, estava emprestado e só queria ser comprado. Planejei apenas este objetivo e fui comprado. Hoje, vou disputar a 1ª divisão do Brasileiro. Esta dedicatória vai para minha família e aos meus pais, que estão no Brasil. Pai, todos aqueles que te chamavam de louco não vão mais chamar: estou virando profissional. Mãe, toda vez que a senhora chorou escondido quando estava longe, saiba que valeu a pena. E meu irmão, que está comigo: muita gratidão por me acompanhar. É um sonho que estou vivendo e não esperava isso", disse Madruga em discurso após vencer Puskás.

Madruga vive um sonho, mas não deixa de mirar mais alto na carreira. Ele afirmou que almeja chegar na seleção e atuar no Campeonato Inglês. Antes, vai estrear na elite do Brasileirão e também pode jogar na Sul-Americana pelo Cuiabá.