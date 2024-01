SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está próximo de fechar um patrocínio recorde mesmo estando na série B.

As empresas estão levando em consideração o possível acesso do Peixe para a série A. As ofertas estão sendo alinhadas com a expectativa da ascensão do Peixe no Brasileiro.

O Santos está otimista e estima bater recorde de patrocínio da história do clube. A Blaze pagava R$ 22,5 milhões por ano e tem a opção de cobrir a oferta.

O acordo com a empresa está encaminhado. A expectativa é que o acordo seja anunciado nos próximos dias.

O patrocínio é considerado fundamental após a queda. O Peixe precisa fazer caixa, aumentar a receita e diminuir a folha do clube por conta da série B.

O presidente Marcelo Teixeira age como se o clube estivesse na Série A. O mercado, inclusive, tem reagido bem à nova gestão.