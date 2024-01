- Copinha: 4 partidas abrem esta noite oitavas de final em jogo único

Principal competição nacional de categorias de base, a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, entra esta noite na reta final. Quatro confrontos abrem nesta terça-feira (16) as oitavas, e outros quatro ocorrerão na noite de quarta (17). Serão jogos únicos e, no caso de empate, a vaga será definida nas penalidades.

É SÓ VITÓRIA! ????

Grêmio, Santos e Flamengo são os únicos times nas oitavas de final que só venceram até agora! ???????? #CopinhaSicredi2024 #EstatísticasSmartfit #publi pic.twitter.com/WagyKCWpyU — Copinha (@Copinha) January 16, 2024

Os duelos de hoje reúnem os times classificados no último domingo (14), após confrontos da terceira fase. O primeiro a entrar em campo hoje (16) será o Corinthians, maior campeão do torneio com 10 títulos. O Timão recebe o CRB às 18h30 (horário de Brasília), em Marília (SP). O Timão avançou às oitavas após golear o Atlético-GO, por 4 a 1. Já o CRB eliminou o Fortaleza com vitória de 1 a 0.

Quem se classificar terá pela frente nas quartas de final o vencedor do duelo entre Ituano e América-MG, último jogo desta terça à noite, com início às 21h40, em São Carlos (SP). O Ituano avançou às oitavas ao despachar o Criciúma, por 3 a 0. O adversário mineiro garantiu vaga nas oitavas com vitória por 2 a 0 sobre o Capital-DF.

JARDIEL, O GOLEADOR DA COPINHA SICREDI 2024!

Será que o camisa 9 do Grêmio ultrapassa a marca de Sinval, da Portuguesa, em 1991, com 12 gols e se torna o maior artilheiro em uma edição?#CopinhaSicredi2024 pic.twitter.com/AGQzFV490x — Copinha (@Copinha) January 16, 2024

O Athletico-PR recebe o Grêmio às 21h em Franca (SP). O Furacão chegou às oitavas após bater a Ponte Preta por 2 a 1. Já o Grêmio se classificou após derrotar o Coimbra-MG por 4 a 2.

O adversário nas oitavas do vencedor de Athletico-PR x Grêmio também será definido na noite de hoje (16). A partir das 20h, o Novorizontino recebe o São Paulo em Araraquara (SP). O clube da cidade paulista de Novo Horizonte chegou às oitavas após eliminar o Tiradentes-PI pelo placar de 3 a 0 . Já o Tricolor paulista avançou ao superar a Ferroviária-SP por 2 a 1.

A Copinha começou no último dia 2, com 128 times e cerca de 3,5 mil jovens com idades entre 15 e 21 anos. O torneio já revelou grandes jogadores como craques como Cafú (1988), Raí (1993), Fred (2003), Neymar (2009) e, mais recentemente, Endrick (2022), atacante do Palmeiras e da seleção olímpica, já com contrato assinado com o Real Madrid (Espanha).

A decisão do título da Copinha 2024 está programada para 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. A final seria realizada no Estádio do Pacaembu, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou hoje (16), por meio de nota oficial, que desistiu do estádio, "em comum acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e a Concessionária Allegra Pacaembu. O estádio passa por obras de modernização, que dever terminar ao longo do primeiro semestre.

"Conforme previsto em Regulamento, a FPF observará todas as questões de segurança e critérios técnicos para anunciar oportunamente o novo local da final", diz a nota.

Oitavas de final – quarta-feira (17)

15h – Atlético Guaratinguetá-SP x Aster-SP

15h – IbrachinaSP x Coritiba

19h15 – Botafogo-SP x Flamengo

19h30 – Santos x Cruzeiro

