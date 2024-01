SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jimmy Butler, jogador do Miami Heat, falou em entrevista ao jornal britânico The Guardian sobre sua relação com Neymar.

O QUE BUTLER DISSE

"Eu o vejo como um irmão, entende? Eu vou apoiar, ele sabe disso. Voarei a qualquer lugar para assistir ao meu irmão jogar. Quando o vejo conversamos sobre a vida, fazemos chamadas de vídeo com o filho do outro. É uma vibe de família com ele, e ao redor de todas as pessoas das quais estou perto."

"Ele é um pai incrível. Ele faz muito por seus filhos, e está sempre perto deles, ensinando-os sobre a vida, sobre qualquer coisa. É incrível de observar. Eu aprendo com isso".

"Ainda sou um grande fã de Neymar. E sim, ainda peço dicas: 'Eu só quero um milésimo do talento e da habilidade que você tem' ."

"Ele é um ótimo jogador de futebol. Ele é muito bom no basquete também. Na verdade, agora que parei para pensar, aquele filho da p... é bom em quase tudo".

AMIZADE ENTRE NEYMAR E BUTLER

Os astros do futebol e do basquete se conheceram em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio. Os dois conquistaram medalhas de ouro na ocasião: Neymar com a seleção brasileira e Butler representando os Estados Unidos.

Neymar foi assistir aos jogos de Butler em Miami nas Finais da NBA de 2023. O brasileiro foi "pé-frio", viu o Heat perder partidas em casa e amargar o vice-campeonato para o Denver Nuggets.

Butler é apaixonado pelo futebol nacional. O jogador do Miami Heat chegou a vestir camisa do Santos, torceu abertamente pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 e visitou o Flamengo no ano passado.