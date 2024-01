SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A trajetória do goleiro Oscar no Corisabbá, time do Piauí, durou apenas seis minutos e acabou com rescisão contratual.

O jogador de 26 anos fazia sua estreia contra o Oeirense, no último domingo (14), pela 1ª divisão do Campeonato Piauiense.

Aos seis minutos de jogo, ele tomou um frango: após cruzamento para a área, Oscar estava sozinho para fazer a defesa, mas acabou jogando a bola para a própria rede.

O lance inusitado culminou com o goleiro desabando no gramado. Desnorteado, ele se esticou e foi auxiliado por companheiros do Corisabbá, que pediram atendimento médico.

Oscar deixou o campo de maca e não viu seu time ser derrotado ?o placar não foi inalterado após o frango do atleta da equipe mandante.

RESCISÃO "EM COMUM ACORDO"

Nesta terça-feira (16), o Corisabbá anunciou a saída de Oscar da equipe. A passagem durou exatos seis minutos.

O presidente do clube, Anderson Kamar, confirmou a saída. O dirigente explicou, no Instagram oficial do time, que o motivo da saída é justamente "evitar desgastes entre os atletas".

*

LEIA O COMUNICADO

Prezados membros da imprensa, estimados torcedores e todos os envolvidos com a Associação Atlética Corisabbá. nesta terça-feira (16), eu, Anderson Kamar, na qualidade de presidente deste ilustre clube, venho a público para tratar de assunto de suma importância e que tem repercutido amplamente nas últimas horas.

Refiro-me ao episódio ocorrido durante nossa última partida, onde um gol foi marcado de maneira bastante atípica. Este incidente, como é de conhecimento público, envolveu diretamente nosso goleiro Oscar. Após análises detalhadas e discussões internas, decidimos em comum acordo com o atleta proceder com a rescisão do seu contrato.

Gostaria de enfatizar que esta decisão foi tomada após cuidadosa deliberação, considerando não apenas o evento em si, mas também visando preservar a integridade de nossa equipe e evitar quaisquer desgastes maiores entre nossos atletas.

É importante salientar o respeito e a gratidão que nutrimos pelo tempo se serviço prestado por Oscar ao clube. Sua dedicação e esforços durante sua estadia conosco foram notáveis, e por isso, expressamos nosso sincero agradecimento.

Neste momento de transição, desejamos ao Oscar toda sorte e sucesso em sua jornada profissional. Que ele siga seu caminho com a certeza de que terá sempre nosso apoio e bons votos para que encontre êxito nas próximas etapas de sua carreira.

Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso em manter a transparência e o respeito pelas decisões tomadas em prol do bem-estar do clube e todos seus integrantes. Muito obrigado!