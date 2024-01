SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola desta terça-feira (16) teve o trio de ferro paulista em destaque: São Paulo, Palmeiras e Corinthians se movimentaram em diferentes cenários.

DESTAQUES DO DIA

LIMPA NO SÃO PAULO

O São Paulo tem conversas adiantadas para definir o futuro de três volantes fora dos planos para 2024: Talles Costa, Jhegson Méndez e Gabriel Neves. Luan, outro negociável, ganhou nova chance com Carpini. Os três devem sair do país, mas o único destino razoavelmente certo é o de Gabriel Neves, que deve fechar com o Independiente.

ABEL ATÉ FIM DE 2025

A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, anunciou nesta terça-feira (16) a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira até o fim de 2025. As partes tinham um acordo verbal, e as negociações começaram antes de o português entrar de férias.

MAIS NOTÍCIAS

PEDRO RAUL É ALVO ALVINEGRO

O Corinthians tenta o empréstimo de Pedro Raul, atacante de 27 anos ex-Vasco. A informação foi inicialmente publicada pela Itatiaia. A ideia é tê-lo como reposição imediata para Yuri Alberto, já que Felipe Augusto foi negociado com o Cercle Brugge (BEL). Pedro Raul foi oferecido ao Corinthians e aprovado pelo técnico Mano Menezes e Cifut (Centro de Inteligência do Futebol).

ELE FICA NO FLAMENGO

O Flamengo anunciou a renovação de contrato com Victor Hugo. O novo contrato do meia vai até dezembro de 2028. O jovem tem 19 anos, e o último vínculo duraria até 2027.

DUROU SÓ SEIS DIAS

A trajetória do goleiro Oscar no Corisabbá, time do Piauí, durou apenas seis minutos e acabou com rescisão contratual. Na estreia do estadual, ele tomou um frango, deixou o gramado de maca e, dias depois, viu seu contrato ser rescindido pela diretoria "em comum acordo".