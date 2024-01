O Flamengo estreia no Campeonato Carioca hoje (17), às 21h30, contra o Audax, em jogo com mando rubro-negro vendido para a Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Abaixo o UOL lista três motivos para acreditar na vitória do time de Tite e um para desacreditar.

PARA ACREDITAR

Força quase máxima. O Flamengo terá sua força quase máxima para a partida desta quarta-feira, somente sem poder contar com De La Cruz, reforço uruguaio de peso que ainda não está regularizado.

Apoio da torcida. O Rubro-Negro contará com o apoio maciço dos rubro-negros de Manaus, região onde o Flamengo possui uma de suas maiores torcidas fora do Rio de Janeiro.

Superioridade. O Flamengo possui apenas uma derrota para o Audax em sua história. Ela aconteceu na Taça Rio de 2013.

PARA DESCONFIAR

Início de pré-temporada. O Rubro-Negro ainda está no início da pré-temporada e enfrentará um time que já está treinando desde o fim do ano passado. A questão física pode ser um alerta. Após o jogo, a delegação viajará para os Estados Unidos, onde continuará seu período de treinamentos e fará dois amistosos, contra o Philadelphia Union, no dia 21, e o Orlando City, no dia 27.