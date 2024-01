SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não teve moleza diante do Botafogo-SP em Osasco, mas venceu o time de Ribeirão Preto por 2 a 1 com direito a gol no fim e se garantiu nas quartas de final da Copinha.

Daniel Rogério, ainda no 1° tempo, estreou o marcador no Estádio José Liberatti. Ele aproveitou lindo cruzamento de Wallace e decretou a vitória.

Nos minutos finais da etapa final, o Botafogo até empatou, mas Felipe Lima decidiu no último lance: o flamenguista recebeu dentro da área, finalizou com categoria e decretou a vitória dramática dos cariocas.

O Flamengo encara o Aster nas quartas de final. Estreante na Copinha, o time de Itaquaquecetuba virou sensação e eliminou o Palmeiras e o Atlético Guaratinguetá nos últimos dias.

O JOGO

Início nervoso e com substituição. A partida começou recheada de faltas e com a equipe de Ribeirão Preto tentando esfriar o ímpeto flamenguista. O símbolo dos dez primeiros minutos foi Carlos Eduardo, que tomou cartão amarelo ainda e acabou substituído logo depois pelo técnico Ricardo Quandt. O atacante deu lugar a Pedro Severino e deixou o gramado bastante nervoso.

Rubro-negro abre o placar. Mais tranquilo em campo, o Flamengo balançou as redes aos 17 minutos, quando Wallace recebeu na ponta esquerda e fez o cruzamento em diagonal. A bola atravessou a área do Botafogo e acabou em Daniel Rogério, que apareceu nas costas de Rafael, se esticou e cravou o 1 a 0.

Jogo jogado. O gol abriu de vez o confronto, e os dois times conseguiram agredir os goleiros adversários com mais frequência. Thales, pelo lado paulista, errou o alvo, e Vitor Silva parou em Brenno duas vezes antes do intervalo pelo lado carioca. O início do 2° tempo ainda teve o camisa 1 do Botafogo salvando seu clube de uma lambança na saída de bola.

Clima esquenta - e Fla se fecha. As divididas voltaram a tomar conta do jogo a partir dos dez minutos da etapa final. A arbitragem tentava controlar os ânimos sem a aplicação de cartão, mas Zé Lúcio foi "premiado" com o amarelo por falta feia já na lateral do campo. Em meio ao nervosismo, o elenco de Ribeirão Preto engatou alguns ataques diante de um rival recuado e assustou com Érik e William, mas Lucas Furtado apareceu.

Gol dramático no fim. O Botafogo continuou pressionando e acabou premiado já nos acréscimos: o atacante Thalles recebeu de costas para os zagueiros na entrada da área, girou e acertou o cantinho da meta flamenguista, empatando o jogo aos 46 minutos: 1 a 1.

Flamengo marca e explode torcida. Quando tudo parecida encaminhado para os pênaltis, o último lance da partida teve a estrela de Felipe Lima. O centroavante, que entrou na etapa final, recebeu na ponta da área, bateu com categoria e estufou as redes - a bola ainda desviou na zaga do Botafogo antes de entrar: 2 a 1.