SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro desbancou o Santos, venceu por 3 a 0 na Arena Barueri e avançou às quartas da Copinha. Tricampeões e embalados pelas promessas bolivianas, os Meninos da Vila estão eliminados do torneio.

Fernando, Rhuan Gabriel e Ruan Índio fizeram os gols da classificação, todos no segundo tempo. Artilheiro do time, Fernando não perdoou o vacilo da defesa adversária para inaugurar o placar, balançando a rede pela quarta vez nesta edição, e ainda deu uma assistência.

Foi o primeiro jogo do Santos na Copinha em que a dupla da Bolívia passou em branco - ambos pararam no travessão. Goleador da equipe, Enzo Monteiro fez sete gols, enquanto Miguelito anotou quatro. Juntos, eles foram responsáveis por 11 dos 20 gols do time na Copinha.

O adversário do Cruzeiro na próxima fase será o Coritiba, que bateu o Ibrachina nos pênaltis mais cedo. O duelo das quartas será disputado na sexta (19), em horário ainda a ser definido.

Curiosidade: o time mineiro busca o bicampeonato da Copinha. A Raposa conquistou seu único título há 17 anos, em 2007, e foi eliminado nas oitavas no ano passado, para o Sport.

O JOGO

Os Meninos da Vila infernizaram no primeiro tempo, mas o Cruzeiro sobreviveu ao bombardeio santista. O Peixe fez forte pressão e mal deixou o adversário passar do meio de campo, mas esbarrou no travessão e em uma série de defesas do goleiro Otávio.

A Raposa melhorou na volta do intervalo e foi fatal. Principal nome dos mineiros, Fernando foi decisivo na primeira chance da equipe. O Santos sentiu o golpe, mas foi desorganizado em busca da reação e cedeu contra-ataques até que levou não só o segundo como o terceiro, confirmando a eliminação.

GOLS

1x0: Aos 3' do 2º tempo, o Santos errou grosseiramente na saída de bola. Fernando desarmou na área, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio para inaugurar o placar.

2x0: Aos 46', Fernando desarmou Thiago e armou contra-ataque. Rhuan Gabriel foi lançado na velocidade, avançou até a área e bateu cruzado para decretar a vitória.

3x0: Aos 50', Gui Meira recebeu na esquerda e acionou Ruan Índio, que bate e conta com desvio na zaga para surpreender o goleiro Gustavo Jundi.