SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola tem agitado o noticiário dos principais clubes do Brasil, mas há muitos times fora da elite com nomes famosos já contratados. O UOL vasculhou o "lado B do mercado" e traz uma lista com alguns destaques que estão longe dos holofotes da elite.

Jô, Bruno Cortez e Marcelo Cirino são alguns deles. Ex-Corinthians, São Paulo e Flamengo. respectivamente, eles já definiram seus clubes para a temporada.

VEJA TIMES DE MEDALHÕES

GOLEIROS

Vladimir, ex-Santos: Guarani

Vanderlei, ex-Santos: Mirassol

Rodolfo, ex-Fluminense: Maguary (PE)

LATERAIS

Diego Renan, ex-Cruzeiro: Joinville

Michel Macedo, ex-Corinthians: Paysandu

Régis, ex-São Paulo: São Francisco (AC)

Edimar, ex-São Paulo: Santo André

Danilo Barcelos, ex-Vasco: Novorizontino

Cortez, ex-Botafogo: Sampaio Corrêa

ZAGUEIROS

Luiz Gustavo, ex-Vasco: Santo André

Rafael Forster, ex-Botafogo: São Bernardo

Luciano Castán, ex-Cruzeiro: Sport

Edson Silva, ex-São Paulo: Vitória (ES)

VOLANTES

Willian Farias, ex-Cruzeiro: Novorizontino

Wellington, ex-São Paulo: Goiás

Rodrigo Lindoso, ex-Inter: Operário

Elicarlos, ex-Corinthians: Carmópolis (SE)

Bruno Silva, ex-Botafogo: Joinville

Moacir, ex-Corinthians: Central (PE)

MEIAS

Giovanni Augusto, ex-Corinthians: Portuguesa

Jean Pyerre, ex-Grêmio: Ituano

Vitor Júnior, ex-Botafogo: Castanhal (PA)

Moisés, ex-Palmeiras: América-MG

Marlone, ex-Corinthians: Chapecoense

ATACANTES

Rodrigão, ex-Santos: Madureira

Luan, ex-Atlético-MG: Goiânia

Marcelo Cirino, ex-Flamengo: Operário (PR)

Kayke, ex-Santos: São Bernardo

Jael, ex-Flamengo: Água Santa

Júnior Dutra, ex-Corinthians: Cianorte

William Barbio, ex-Vasco: Amazonas

Neílton, ex-Santos: Água Santa

Muriqui, ex-Atlético-MG: Joinville

Jô, ex-Corinthians: Amazonas