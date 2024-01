SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tinha como prioridade a contratação de um meia para ser substituto imediato de Raphael Veiga, mas agora busca no mercado da bola um atacante.

O QUE ACONTECEU

Pré-temporada de Atuesta e atuações de Estevão na Copa São Paulo frearam a busca por um meia. O colombiano se recuperou de lesão grave no joelho e impressionou com dois gols nos jogos-treino que a equipe fez na últimas semanas. Já Estevão teve destaque na Copinha com 4 gols e 2 assistências e se salvou na campanha que acabou de forma precoce contra o Aster, na terceira fase. Ambos podem atuar como meias mais ofensivos.

Luis Guilherme, outra cria da Academia, também é opção para a vaga de Veiga. O próprio Abel Ferreira afirmou que a posição favorita do jovem de 17 anos é como camisa 10: "O Luis [Guilherme] não é a função que ele gosta [jogar pelo lado do campo]. Ele [Luis] gosta de jogar na 10, na posição do Veiga, mas ainda vai ter que comer muito arroz com feijão ainda", disse Abel em coletiva após a vitória por 1 a 0 contra o Cruzeiro, no final do 1º turno do Brasileirão do ano passado.

Diretoria e comissão técnica identificaram que o clube precisa de mais uma opção no ataque. O Palmeiras vendeu Artur (Zenit) e Kevin (Shakhtar Donetsk), tem Dudu lesionado (que só deve retornar no segundo trimestre) e perderá Endrick no meio do ano (a caminho do Real Madrid). Sendo assim, as opções para o início da temporada são: Breno Lopes, Bruno Rodrigues, Flaco López e Rony.

Palmeiras segue com o plano de 'negociar em silêncio' para não superfaturar contratações, e nenhum nome para o ataque foi especulado. Como informou o colunista do UOL Danilo Lavieri, na visão de quem comanda o futebol palmeirense, o principal benefício de negociar com um atleta sem que toda a imprensa já saiba é evitar a inflação. Quando uma tratativa é exposta nos jornais antes de ser fechada, a concorrência normalmente aumenta e os números praticados quase sempre sobem. É o famoso leilão.

Ideia é contratar pelo menos mais um nome, mas, se não acontecer, a situação não será tratada como 'terra arrasada'. O clube anunciou três reforços até o momento: o meio-campista Aníbal Moreno, o lateral esquerdo/ponta Caio Paulista e o atacante Bruno Rodrigues.

LEILA ABORDOU O TEMA 'REFORÇOS' EM COLETIVA

A presidente Leila Pereira reconheceu que Abel pediu mais reforços, mas ressaltou que nenhuma das posições é tratada com urgência.

O elenco 'polivalente' montado pelo técnico português oferece mais opções para 2024 e faz com que o clube trate o tema 'contratações' com mais calma do que no ano passado.

"Temos algumas solicitações, pouquíssimas do nosso treinador, mas não urgentes. Não gosto de falar em quais posições nosso treinador entende que estamos carentes. O elenco é forte, são contratações extremamente pontuais que precisamos agora. Para não criar expectativas, digo que estamos atentos ao mercado", disse a presidente alviverde, em entrevista coletiva.

"No primeiro ano, fizemos contratações, e jogadores não se adaptaram, então preciso ser mais assertiva. Para mim, nosso elenco está pronto. Se vier algum jogador, será extremamente pontual", afirmou Leila.